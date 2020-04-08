Роналдинью шумно покидал тюрьму – журналисты и фанаты "затероризувалы" бразильца

Выход Роналдиньо из тюрьмы стал чуть ли не главным информационным поводом дня в Парагвае.

Толпа представителей прессы и фанатов ждала бразильца на выходе из полицейского участка в Асунсьоне.

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Роналдиньо и его брат получили разрешение покинуть тюрьму, после того как внесли залог в размере 1,6 млн долларов. Экс-игрок Барселоны обязан отбывать домашний арест в гостинице, куда его и сопровождали представители правоохранительных органов. Один из фанатов смог прорваться к кумиру и получить заветный автограф, а вот на журналистов Роналдиньо внимания не обращал.

Напомним, 40-летнему бразильцу и его брату инкриминируют подделку документов для незаконного пересечения границы.

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