Экс-звезда Барселоны и Милана Роналдиньо рассказал, за какими коллективами следит в Италии.

"Я всегда слежу за Миланом, у них все хорошо. Надеюсь, что команда и дальше будет прогрессировать.

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Монца? Конечно. Берлускони и Галлиани в моем сердце. Жду Монцу в Серии А", – сказал Роналдиньо в интервью TuttoMercatoWeb.

Напомним, Монца по итогам сезона Серии В имела шансы повыситься в классе, но уступила Читтаделле в полуфинале плей-офф за выход в элиту.

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