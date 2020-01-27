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Роналдиньо нашел наследника Роналдо в Арсенале – у экс-звезды Барселоны сильные аргументы

12:43 84 Читати українською
Роналдиньо нашел наследника Роналдо в Арсенале – у экс-звезды Барселоны сильные аргументы
Габриэл Мартинелли / фото: Арсенал

Бывший игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо похвалил нападающего лондонского Арсенала Габриэла Мартинелли.

"Мы очень рады за Мартинелли и надеемся, что его ждет светлое будущее. Одно дело иметь талант, но совсем другое – иметь такую ​​уверенность в 18 лет.

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Он напоминает мне Роналдо в его первый европейский сезон, когда люди думали: "Кто этот 18-летний парень?". У Роналдо не было страха перед авторитетами, я вижу то же самое и у Габриэла. Он просто хочет забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком мира, такую ​​же цель может поставить перед собой и Мартинелли.

Уверен, что очень скоро его вызовут в сборную Бразилии. Исторически в национальной команде никогда не смотрели на возраст. Роналдо играл за Бразилию с 17 лет, Неймар и Жезус тоже еще подростками стали важной частью команды. Если у тебя есть талант, то ты обязательно получишь шанс", – цитирует Роналдиньо Mirror.

Добавим, что в нынешнем сезоне 18-летний бразилец сыграл за Арсенал 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Англия Бразилия Бразилия Роналдо Арсенал Арсенал Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли Роналдиньо Роналдиньо
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