Роналдиньо может вернуться с пенсии, чтобы помочь команде Марадоны

Диего Марадона имеет сенсационный план усиления своего клуба – Химнасии Ла-Платы.

Аргентинец надеется пригласить Роналдиньо в свою команду, информирует Marca.

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Сейчас 40-летний бразилец отбывает домашний арест в Парагвае, поскольку его судебное дело остановлено из-за пандемии коронавируса. Никаких переговоров с Химнасией еще не было, но Марадона надеется на приход экс-игрока Барселоны. Трансфер станет возможным только тогда, когда Роналдиньо решит свои проблемы с законом.

Напомним, легендарный бразилец официально объявил о завершении карьеры в январе 2018-го.

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