Роналдиньо, Месси, звезда Шахтера и другие – УЕФА вспомнил лучшие голы 1/8 финала Лиги чемпионов

Уже сегодня начинается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. По этому случаю УЕФА опубликовал подборку самых красивых голов, которые были забиты на данной стадии турнира.

В список попали такие легенды как Роналдиньо (тот самый знаменитый гол в ворота Челси), Лионель Месси, Арьен Роббен, Кевин-Принс Боатенг, Каземиро, Радамель Фалькао и другие бывшие и действующие звезды мирового футбола.

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Также среди красивых забитых мячей оказался гол Фреда в матче Шахтер – Рома, который состоялся в 2018 году на ОСК Металлист. Тот матч завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Напомним, сегодня пройдут 2 поединка 1/8 финала: Рома – Порту и Манчестер Юнайтед – ПСЖ.