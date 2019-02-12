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Роналдиньо, Месси, звезда Шахтера и другие – УЕФА вспомнил лучшие голы 1/8 финала Лиги чемпионов

12 февраля 10:19 299 Читати українською
Роналдиньо, Месси, звезда Шахтера и другие – УЕФА вспомнил лучшие голы 1/8 финала Лиги чемпионов
Месси и Роналдиньо – среди авторов лучших голов 1/8 финала ЛЧ / фото из соцсетей

Уже сегодня начинается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. По этому случаю УЕФА опубликовал подборку самых красивых голов, которые были забиты на данной стадии турнира.

В список попали такие легенды как Роналдиньо (тот самый знаменитый гол в ворота Челси), Лионель Месси, Арьен Роббен, Кевин-Принс Боатенг, Каземиро, Радамель Фалькао и другие бывшие и действующие звезды мирового футбола.

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Также среди красивых забитых мячей оказался гол Фреда в матче Шахтер – Рома, который состоялся в 2018 году на ОСК Металлист. Тот матч завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Напомним, сегодня пройдут 2 поединка 1/8 финала: Рома – Порту и Манчестер Юнайтед – ПСЖ.

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