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"Роналдиньо и Деку приходили на тренировку пьяными", – Глеб вспомнил период карьеры в Барселоне

11:13 80 Читати українською
"Роналдиньо и Деку приходили на тренировку пьяными", – Глеб вспомнил период карьеры в Барселоне
Александр Глеб / Reuters

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своем переходе в Барселону, а также вспомнил, из-за чего "блаугранас" продали звезд Роналдинью и Деку.

"Когда я перешел в Барселону, то какое-то время пожил у Анри. Честно говоря, я в Барселону с самого начала не хотел вообще переходить. Хотел в Баварию перейти или остаться в Арсенале. Но меня агенты уговорили агенты. Еще Гвардиола этот звонит.

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Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они испортят Месси", – рассказал Глеб в программе "Скамейка основных".

Напомним, Александр Глеб выступал за Барселону в сезоне 2008/09, сыграв 36 матчей во всех турнирах и отдав 3 голевые передачи.

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Теги
Испания Деку Тьерри Анри Тьерри Анри Роналдиньо Роналдиньо Александр Глеб Александр Глеб Арсенал Арсенал Барселона Барселона
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