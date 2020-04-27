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Роналдиньо дал первое интервью после освобождения из тюрьмы

17:27 56 Читати українською
Роналдиньо дал первое интервью после освобождения из тюрьмы
Роналдиньо / ABC Color

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо уверяет, что не собирался нарушать закон.

"Мы были потрясены, когда узнали, что наши документы были подделаны. С того момента мы только стремились сотрудничать с судом, чтобы разобраться в этой ситуации. Моя вера со мной, и я всегда молюсь, чтобы все было хорошо.

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Новость о том, что я попаду в тюрьму, стала для меня серьезным ударом. Я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Всю свою жизнь я пытался достичь высокого уровня в своей профессии и радовать людей своей игрой", – цитирует Роналдиньо ABC Color.

Напомним, 9 апреля Роналдиньо и его брата Роберто освободили из парагвайской тюрьмы под залог в размере 1,6 млн долларов. Ранее они были арестованы за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

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