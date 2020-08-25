Роналдинью освободили из-под домашнего ареста – суд вынес приговор по делу экс-игрока Барселоны

Роналдиньо и его брат освобождены из-под стражи по делу о поддельных паспорта, информирует ESPN. В ближайшее время оба вернутся в Бразилию.

Роналдиньо собирается навсегда покинуть Бразилию после освобождения из-под домашнего ареста

Экс-игроку Барселоны присудили штраф в размере 90 тисяч долларов, его брату – 110 тисяч. В целом они провели 171 день в Парагвае.

Отмечается, что парагвайские правоохранители не смогли установить связь между бывшим футболистом, его братом и организованной преступностью. У Роналдиньо уже есть план действий после освобождения из-под домашнего ареста: сначала встретиться с семьей в Бразилии, а затем навсегда покинуть родину и переехать в Испанию. Интересно, что экс-звезда Барселоны уже выбрал новый дом и может стать новым соседом Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, несколько месяцев назад бразилец попал в парагвайской тюрьме. Он был арестован за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

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