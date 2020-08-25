toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналдинью освободили из-под домашнего ареста – суд вынес приговор по делу экс-игрока Барселоны

12:46 - Читати українською
Роналдинью освободили из-под домашнего ареста – суд вынес приговор по делу экс-игрока Барселоны
Роналдинью в зале суда / Фото EFE

Бывшая звезда "блаугранас" и сборной Бразилии Роналдиньо скоро покинет Парагвай после долгого судебного процесса.

Роналдиньо и его брат освобождены из-под стражи по делу о поддельных паспорта, информирует ESPN. В ближайшее время оба вернутся в Бразилию.

Роналдиньо собирается навсегда покинуть Бразилию после освобождения из-под домашнего ареста

Экс-игроку Барселоны присудили штраф в размере 90 тисяч долларов, его брату – 110 тисяч. В целом они провели 171 день в Парагвае.

Отмечается, что парагвайские правоохранители не смогли установить связь между бывшим футболистом, его братом и организованной преступностью. У Роналдиньо уже есть план действий после освобождения из-под домашнего ареста: сначала встретиться с семьей в Бразилии, а затем навсегда покинуть родину и переехать в Испанию. Интересно, что экс-звезда Барселоны уже выбрал новый дом и может стать новым соседом Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, несколько месяцев назад бразилец попал в парагвайской тюрьме. Он был арестован за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все

blog_ava
Галатасарай согласился продать бразильца в Динамо, – СМИ
11:24
6217
Теги
Мир Роналдиньо Барселона Барселона Бразилия Бразилия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
58
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?