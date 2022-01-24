Легендарный Роналдиньо все еще пользуется популярностью у женщин.

Экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо стал героем вирусного видео, на котором бывший футболист раздает автографы горячим фанаткам.

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Все бы ничего, но девушки попросили легенду расписаться на груди, не снимая одежду. Для 41-летнего Роналдиньо, похоже, это обычная практика, ведь бразилец не сник и выполнил просьбу.

Напомним, в Европе Роналдиньо защищал цвета ПСЖ, Барселоны и Милана.

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