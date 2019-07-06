toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - КОПЕНГАГЕН ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналдиньо обвинили в домашнем насилии – бывшая жена подала иск в суд

00:29 33 Читати українською
Роналдиньо обвинили в домашнем насилии – бывшая жена подала иск в суд
Роналдиньо / AFP

Экс-звезда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо обвинен в агрессии к своей бывшей жене Присциллы Коэльо.

Бывшая жена Роналдиньо Присцилла Коэльо обвинила экс-игрока в домашней агрессии и подала на него в суд, информирует Universa.

"Роналдиньо и Деку приходили на тренировку пьяными", – Глеб вспомнил период карьеры в Барселоне

"Мне жаль, что не позвонила в полицию. Во время драки в саду он сильно толкнул меня, я упала и сильно поранилась о шипы в траве. Я провела там два часа, плача, не веря в случившееся.

Я не подала на него в суд раньше, потому что думала, что мы сможем поговорить и решить. В конце концов, мы были шесть лет вместе. Но я была не права", – сказала Коэльо.

Также Коэльо заявила, что они жили втроем с Беатрис Соузой. При этом Роналдиньо сильно ревновал девушек и запрещал им носить шорты, когда к ним приходили друзья.

Коэльо намерен добиться раздела имущества, которое они совместно приобрели с 2012 года. Серхио Куерос, адвокат Роналдиньо опроверг все обвинения и заявил, что не получал информации о судебных исках в адрес футболиста.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

blog_ava
"Моя красота плохо влияла на профессию": смая привлекательная рефери мира покинула футбол, вернулась и всех поразила
5 июля
1790
Теги
Мир Роналдиньо Роналдиньо Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
45
мин
Нигерия
19:00
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук