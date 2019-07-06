Роналдиньо обвинили в домашнем насилии – бывшая жена подала иск в суд

Экс-звезда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо обвинен в агрессии к своей бывшей жене Присциллы Коэльо.

Бывшая жена Роналдиньо Присцилла Коэльо обвинила экс-игрока в домашней агрессии и подала на него в суд, информирует Universa.

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"Мне жаль, что не позвонила в полицию. Во время драки в саду он сильно толкнул меня, я упала и сильно поранилась о шипы в траве. Я провела там два часа, плача, не веря в случившееся.

Я не подала на него в суд раньше, потому что думала, что мы сможем поговорить и решить. В конце концов, мы были шесть лет вместе. Но я была не права", – сказала Коэльо.

Также Коэльо заявила, что они жили втроем с Беатрис Соузой. При этом Роналдиньо сильно ревновал девушек и запрещал им носить шорты, когда к ним приходили друзья.

Коэльо намерен добиться раздела имущества, которое они совместно приобрели с 2012 года. Серхио Куерос, адвокат Роналдиньо опроверг все обвинения и заявил, что не получал информации о судебных исках в адрес футболиста.

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