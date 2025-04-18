"Их поведение мало кому нравилось. Шумели постоянно, могли выпить на ночных заездах. Тренеры почему-то закрывали на это глаза. Из бразильцев только один нормальный был – Фернандиньо, который из интеллигентной семьи. Совсем другой человек! На концерты и в театры ходил.

Тимощук в 2014 году отправлял гуманитарку через главаря "ДНР": экс-супруга предателя Украины раскрыла шокирующие подробности

Риелторы им боялись квартиры сдавать. Как-то мне рассказывали, что они сняли в аренду шикарные апартаменты в центре Донецка и разожгли костер прямо на паркете посреди холла. Решили шашлык приготовить. Возле бразильцев Шахтера всегда куча родственников крутилась.

Они мне напоминали сельских гопников из 90-х, что в фуражках на корточках сидят. Помню, как холдинг Ахметова СКМ на юбилей пригласил игроков Шахтера в театр на спектакль, а все бразильцы, кроме Фернандиньо, пришли в шортах. Если дать гопнику миллион долларов, то он не перестанет быть гопником.

Я вообще с ними не пересекалась и не знала их жен. На английском бразильцы не говорят, на каком языке с ними общаться? У них была своя тусовка. Сразу приезжает пол фавеллы и они все ходят вместе. Их видно издалека, они похожи чем-то на наших ромов. Ромы даже культурнее в плане поведения", – заявила Навроцкая в интервью BLIK.ua.

Шовковский воспитывает Бражка, или Почему Суркис "дал в штангу"