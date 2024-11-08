"Сегодня были как положительные, так и негативные моменты. Плохой результат, но лучше добыть ничью, чем проиграть. Мы не довольны своей игрой. Ошибки? Не знаю, что вам ответить. Мы их совершаем, такое случается. Мне жаль ребят, которые вкладывают в это душу, но не могут получить желаемый результат. Нас окружает негатив из-за отсутствия результатов, но нам нужно быть сильными и выносливыми, чтобы выйти из этой ситуации вместе.

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"Почему я оставил сегодня Артёма Довбика в запасе? Я хочу, чтобы он сыграл в старте против Болоньи. Провести два полных матча за столь короткий промежуток времени было бы непросто с точки зрения физической подготовки – так мы могли бы лишь навредить игроку. Я всё хорошо обдумал и считаю, что сделал правильный выбор.

Почему я оставил в запасе Хуммельса? Во-первых, я могу сказать, что Кристанте провел великолепную игру. Во-вторых, всё просто: мне приходится делать технический выбор. Я хочу выиграть матч и выбираю игроков, которые могут помочь нам выиграть матч. Мне нужно было выбрать игрока на эту позицию, и я выбрал Кристанте", – цитирует Юрича Voce Giallorossa.

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