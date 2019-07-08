Ромеро из Дженоа во вторник пройдет медосмотр в Ювентусе

Ювентус подпишет защитника Дженоа Кристиана Ромеро и сразу отправит его в аренду.

Во вторник, 9 июля, защитник Дженоа Кристиан Ромеро пройдет медосмотр в туринском Ювентусе, сообщает Sky Sport Italia.

"Интер даже не видит тени Ювентуса": Маротта – о возможном переходе Икарди в туринский клуб

Игрок отсутствовал на тренировке "грифонов" в воскресенье, 7 июля, и не полетит с командой на сбор в Австрию. Ювентус заплатит за футболиста 15-20 млн евро.

Правда, Ромеро не останется в Турине на сезон 2019/20 и будет отдан в аренду. Итальянские СМИ сообщают о грядущем переходе в Аталанту.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко