Голкипер Манчестер Юнайтед Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннеса за голевое достижение

Голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Серхио Ромеро установил новый мировой рекорд.

Аргентинец попал в Книгу рекордов Гиннеса, забив больше всех голов с середины поля в течение 60 секунд. Понятно, что голкипера в этот момент в воротах не было.

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Кроме Ромеро, рекорд пытались побить и другие игроки Манчестер Юнайтед. Но 32-летний вратарь достиг наибольших успехов, забив 20 мячей. Второе место занял защитник МЮ Фил Джонс, который попал в ворота 19 раз. Третий результат показал полузащитник Андер Эррера, реализовавший 14 попыток.

Топ-10 игроков, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса