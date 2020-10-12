Резервный вратарь английского Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, но клуб заблокировал сделку в последний момент.

МЮ заблокировал трансфер ветерана во время дедлайна, сообщает The Athletic.

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Ромеро готов был арендовать Эвертон, где есть претензии к игре Джордана Пикфорда. В переходе был заинтересован и сам аргентинец, уставший находиться без стабильной игровой практики. Однако, "красные дьяволы" не отпустили опытного кипера, хотя в новом сезоне тренерский штаб отводит ему роль лишь третьего вратаря после Де Хеа и Хендерсона.

В сезоне 2019/20 Серхио Ромеро провел 15 матчей во всех турнирах, 11 из которых были "сухими".

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