"Преимущество соперника в том, что Рома играет в Серии А. Не думаю, что римляне гораздо сильнее в футбольном плане, если вообще сильнее за Шахтер, но каждый тур они играют в Серии А против серьезных соперников. Это держит их в хорошем тонусе.

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Шахтеру в этом плане сложнее. Это не пустые слова, когда говорят, что чем сильнее чемпионат, тем проще играть в Европе. Сколько времени Шахтер контролирует мяч в чемпионате Украины? 70 процентов, 75, иногда даже больше. И все знают, что команда будет держать мяч и не отдавать. В европейских кубках с этим сложнее.

Будет неплохое противостояние. Сейчас я не отдал бы пальму первенства римлянам. Я смотрел несколько матчей нынешней Ромы. Сейчас это немного не тот футбол, который Фонсека ставил в Шахтере, совсем другая лига. Там не позволяют расслабляться. Исходя из того, что я видел, не могу сказать, что фаворит пары Рома.

После игр с Маккаби возникает опасение относительно Шахтера, но на Рому лишний раз настраивать не нужно. Это хорошая вывеска для тех игроков, которые стремятся в Европу и хотят как-то себя показать. Для них это будет серьезный вызов, Роме будет непросто", – сказал Севидов в комментарии Telegram-каналу "Халат Милевского".

Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.

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