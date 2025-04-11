Новичок ЮКСА Ромариньо, который является сыном известного в прошлом нападающего Ромарио, рассказал, когда его отец может посетить Украину.

– Вопрос не о футболе. Ваш отец Ромарио – сенатор Бразилии. Каково его отношение к ситуации в Украине?

– Отец надеется, что война как можно быстрее закончится.

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– Уже известно, когда ваш папа приедет в Киев?

– Как только война немного утихнет...– сказал Ромариньо в интервью Українському футболу.

Напомним, недавно перволиговый клуб ЮКСА объявил о переходе в клуб бразильского нападающего Ромариньо. По данным Transfermarkt, контракт с игроком подписан до конца года. Отцом футболиста является легендарный форвард Барселоны, ПСВ и сборной Бразилии Ромарио.

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