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Романов обслужитит Динамо – Александрия и другие судейские назначения 5-го тура УПЛ

20:44 9 Читати українською
Романов обслужитит Динамо – Александрия и другие судейские назначения 5-го тура УПЛ
Виталий Романов / фото: Денис Руденко

Комитет арбитров Федерации футбола Украины определил арбитров поединков 5-го тура украинской Премьер-лиги, среди которых и матч лидеров чемпионата Динамо и Александрии.

Центральный матч тура будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра, сообщает официальный сайт ФФУ.

Александрия продолжила рекордную клубную серию без поражений

Его ассистентами будут Виктор Матяш (Донецк) и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром станет Александр Омельченко (Славянск)

Другие матчи будут судить:

Львов – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская область)

Десна – Карпаты – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Заря – Олимпик – Александр Дердо (Черноморск)

Ворскла – Мариуполь – Ярослав Козик (Мукачево)

Матч Динамо – Олександрия состоится 18 августа, начало в 19:30.

Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
до матча
3
дн
:
22
час
:
9
мин
Александрия
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Теги
Динамо Киев - Александрия Заря - Олимпик Львов - Шахтер Комитет арбитров ФФУ Виталий Романов Ворскла - Мариуполь Десна - Карпаты
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