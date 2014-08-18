Романов обслужитит Динамо – Александрия и другие судейские назначения 5-го тура УПЛ

Комитет арбитров Федерации футбола Украины определил арбитров поединков 5-го тура украинской Премьер-лиги, среди которых и матч лидеров чемпионата Динамо и Александрии.

Центральный матч тура будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра, сообщает официальный сайт ФФУ.

Александрия продолжила рекордную клубную серию без поражений

Его ассистентами будут Виктор Матяш (Донецк) и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром станет Александр Омельченко (Славянск)

Другие матчи будут судить:

Львов – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская область)

Десна – Карпаты – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Заря – Олимпик – Александр Дердо (Черноморск)

Ворскла – Мариуполь – Ярослав Козик (Мукачево)

Матч Динамо – Олександрия состоится 18 августа, начало в 19:30.