Лига конференций, раунд плей-офф квалификации

Истанбул Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2

Голы: Эбоселе, 87 – Чикилдеу, 45+2, Карлос Мора, 61

В стартовом составе Крайовы вышли сразу двое украинцев – защитник Романчук и вратарь Павел Исенко. Университатя вышла вперед в конце первого тайма, забив гол "в раздевалку".

После перерыва украинский защитник гостей отметился результативной передачей. Романчук далеко вбросил мяч из аута, Карлос Мора подхватил круглого и пробил в ближний угол. Турки сократили отставание за 3 минуты до завершения основного времени, но вырвать ничью не смогли.

В итоге Крайова одержала победу в первом матче плей-офф ЛК, вторая игра состоится 28 августа.