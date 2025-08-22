Романчук сделал невероятный ассист с аута в матче квалификации Лиги конференций – ВИДЕО
Украинский защитник Александр Романчук помог Крайову одолеть Истанбул Башакшехир.
Лига конференций, раунд плей-офф квалификации
Истанбул Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2
Голы: Эбоселе, 87 – Чикилдеу, 45+2, Карлос Мора, 61
В стартовом составе Крайовы вышли сразу двое украинцев – защитник Романчук и вратарь Павел Исенко. Университатя вышла вперед в конце первого тайма, забив гол "в раздевалку".
После перерыва украинский защитник гостей отметился результативной передачей. Романчук далеко вбросил мяч из аута, Карлос Мора подхватил круглого и пробил в ближний угол. Турки сократили отставание за 3 минуты до завершения основного времени, но вырвать ничью не смогли.
В итоге Крайова одержала победу в первом матче плей-офф ЛК, вторая игра состоится 28 августа.