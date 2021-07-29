Пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио в финальном заплыве на 800 метров.

24-летний атлет в финале олимпийского турнира по плаванию показал время 7:42,33.

Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд – он выступит в финале

Результат Михаила Романчука оказался третьим среди соперников. Он одержал четвертую бронзовую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. Еще один украинец Сергей Фролов занял 6 место.

Отметим, что в предыдущем квалификационном заплыве Романчук установил рекорд Олимпийских игр – 7:41,28. Ранее награды Олимпиады-2020 уже выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин и смешанная пара стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук. Все они взяли бронзу.

Вопреки болезни и обстоятельствам: история олимпийского триумфа Веры Крепкиной