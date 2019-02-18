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Романчук: Бандера замучил мою семью, а меня назвали "бандеровец", это неуважение

11:50 495 Читати українською
Романчук: Бандера замучил мою семью, а меня назвали "бандеровец", это неуважение
Тарас Романчук / Фото: ФК Ягеллония

Хавбек Ягеллонии Тарас Романчук прокомментировал инцидент с игроком Вислы Плоцк Домиником Фурманом, который назвал его "бандеровцем".

"Мне было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит.

"В Украине некоторые называют меня предателем". Тарас Романчук – об изменении гражданства и образе "окрашенного лиса"

Это неуважение. Не знаю, подам ли я ему еще когда-нибудь руку", – сказал Романчук порталу Wprost.

Напомним, в прошлом году уроженец Ковеля Тарас Романчук решил принять польское гражданство.

"Сын Бандеры освобождал меня из полиции". Он станцевал на поле гопак с флагом Украины в матче сборной СССР

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Мир Ягеллония Ягеллония Тарас Романчук Тарас Романчук Висла Плоцк Висла Плоцк
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