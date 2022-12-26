"Несколько лет назад наш экс-работник Даниил Вереитин прислал скрин из новости обо мне: "Ведущая телеканалов "Футбол" вышла замуж за экс-депутата "Партии регионов". Я даже не помню его фамилию или имя. И там фотографии этого экс-представителя "Партии регионов" и девушки, которая, возможно, где-то немного похожа на меня. Эта информация распространилась, меня уже поздравляли и спрашивали, когда я переезжаю жить в Монако.

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Вот, еще последний слух о моей профессии, якобы после начала войны я работала баристой. Могу признаться только тебе – я очень люблю кофе, страшно. Но не в чистом виде, а разбавленный, капучино, например. И я знаю 4 вида приготовления кофе – микроволновка, "турка", щелкнуть кнопку на кофейной машине и просто заказать в кафе. Поэтому нет, я не была баристой.

Роман сразу с двумя Суркисами? Впервые эту сплетню я узнала несколько недель назад. Меня пригласил гостей на семинар мой сокурсник, который сейчас преподает в киевском университете. Чтобы я рассказала детям о журналистской жизни. Он меня предупредил: "Дети готовятся, ищут что-то в интернете, поэтому готовься. Здесь такое о тебе нашли...". Я спрашиваю – что нашли? И он рассказывает это. Боже, да я впервые об этом слышу! Откуда оно, ну это уже вообще такой "брэд питт". Даже комментировать не могу", – заявила Бублий в интервью ТаТоТаке.

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