Романа хотела подписать польская Лехия, но переход не состоялся. Главной причиной срыва трансфера является нарушение финансовых договоренностей со стороны польского клуба, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что Лехия должна была осуществить два транша по 350 тысяч евро за игрока, но просрочила первый платеж. Когда стало очевидно, что польский клуб не придерживается договоренностей, Рух отозвал игрока и вернул его в заявку на УПЛ.

Ранее сообщалось, что Лехия не подписала Виталия Романа из-за его физической формы и несоответствия ожиданиям тренерского штаба. В текущем сезоне 22-летний игрок сыграл один матч за Рух и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

