Рух отреагировал на новость про интерес к защитнику команды Виталию Роману со стороны нескольких европейских клубов.

Ранее Футбол 24 сообщал, что Виталий Роман заинтересовал клубы из Бундеслиги, английского Чемпионшипа, а также из Бельгии и Нидерландов. Transfermarkt сообщает, что его контракт с Рухом рассчитан до 31 декабря 2024 года, но во львовском клубе эту информацию опровергли.

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"Роман – воспитанник Руха согласно всем нормам ФИФА. А его контракт рассчитан до 2028 года", – сообщили Футбол 24 в клубе.

Напомним, Роман начинал в Карпатах. К Руху присоединился в октябре 2020 года, а в сентябре 2021-го был переведен в основу. В текущем сезоне провел за львовян 20 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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