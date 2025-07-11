Рома после ухода Эльдора Шомуродова осталась лишь с одним нападающим. Чтобы усилить звено атаки, "волки" привлекут в свою команду Эвана Фергюсона.

Звездный партнер Довбика официально вернулся в родной клуб

Как сообщает Николо Скира, Рома завершает переход 20-летнего ирландца. Брайтон отдаст Фергюсона в аренду на год с правом выкупа. Если римляне захотят оформить полноценный трансфер, то нападающий подпишет контракт на 4 года.

Эван Фергюсон выступает за Брайтон с 2022 года. В сезоне 2024/25 форвард поиграл за "чаек", а затем отправился в аренду в Вест Хэм. Всего за оба клуба он провел 23 матча во всех турнирах, забив лишь один гол.

Стоит отметить, что Фергюсон будет конкурировать за место в основе с Артемом Довбиком.

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