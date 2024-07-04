Рома выпустила в продажу спортивный костюм с элементами бирюзового цвета, что взбесило болельщиков.

Владельцы Ромы решили действовать в свете недавних протестов болельщиков по поводу последней модели спортивного костюма Adidas. Широко обсуждаемая бирюзовая толстовка была снята с продажи по просьбе римского клуба и его владельцев.

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Как информирует Corriere dello Sport, "джаллоросси" также настояли на открытии дисциплинарного разбирательства в отношении коммерческого директора и директора по бренду Майкла Ванделла, который был ответственен за запуск новой линейки формы Adidas сезона 2024/25.

Сообщается, что Ванделл уже отстранён от своих обязанностей. Американские владельцы Ромы считают, что он допустил непростительную ошибку, и что фанаты команды справедливо негодуют – бирюзовый цвет ассоциируется с Лацио.

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