Джан Пьеро Гасперини проверяет игроков своего состава. После товарищеского матча с Трастевере, завершившегося со счетом 14:0, Рома проведет еще один матч, чтобы проверить игроков в деле. В этой встрече должен будет сыграть Артем Довбик, который получил мышечную травму, но к которой вернется к тренировкам во вторник, 22 июля.

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Как сообщил Филиппо Бьяфора, товарищеский матч с Помецией запланирован на 24 июля. Два дня спустя, 26 июля, римляне сыграют с Кайзерслаутерном.

Текущее расписание выглядит следующим образом: помимо матча с немецкой командой, 2 августа состоится матч с Лансом, 6-го – с Астон Виллой, а 9-го – "семейный" матч с Эвертоном Фридкина.

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