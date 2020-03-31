Рома заинтересовалась Тете – Фонсека хочет обескровить Шахтер

Бразильский полузащитник Шахтера Тете попал на радары итальянской Ромы.

Пока европейский футбол парализован пандемией коронавируса, клубы уже начинают работать над планами на будущее трансферное окно.

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В частности, Рома уже начала активно формировать список будущих подписаний. Одним из них может стать вингер Шахтера Тете, утверждает итальянское издание il Messaggero. Отмечается, что за бразильцем пристально следит спортивный директор Ромы Джанлука Петраки.

Добавим, что Тете хорошо знаком с нынешним наставником "волков" Паулу Фонсекой, под руководством которого он и дебютировал в Шахтере. Кроме того, Тете не единственный игрок "горняков", которым интересуется Рома. Ранее сообщалось об интересе к Маркосу Антонио, Виктору Коваленко и Михаилу Мудрыку.

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Напомним, Тете перебрался в состав дончан в феврале 2019-го из бразильского Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне 20-летний вингер сыграл за Шахтер в 21 поединке во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи.

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