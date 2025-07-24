Контрольный матч

Рома – УниПомеция – 9:0

Голы: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Эль-Айнауи, 65, Челик, 73, Бальданци, 79, Арена, 88

За два дня до товарищеского матча с Кайзерслаутерном Рома провела спарринг с аматорской командой УниПомеция, перед тем размявшись против Трастевере 19 июля (14:0). Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили скромного соперника со счетом 9:0, а ровно половину всех голов забил новичок "джаллоросси" Эван Фергюсон, который только вчера перебрался в команду из Брайтона.

"Посмотрим": новичок Ромы прокомментировал конкуренцию с Довбиком – он рассчитывает на особую тактику

Именно ирландец вышел на острие атаки в отсутствие травмированного Артема Довбика. Ожидалось, что украинец успеет восстановиться до четверга, но этого так и не случилось. Фергюсон оформил хет-трик до 24-й минуты, а свой четвертый мяч забил уже после перерыва. Он отличился правой и левой ногой, а также забил головой.