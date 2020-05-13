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Рома выставила на трансфер Ундера – турок уже имеет несколько вариантов

21:28 41 Читати українською
Рома выставила на трансфер Ундера – турок уже имеет несколько вариантов
Дженгиз Ундер / LaPresse

Итальянская Рома неожиданно решила расстаться с полузащитником Дженгизом Ундером.

"Волки" решили продать турецкого хавбека, сообщает Goal.

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Римляне планируют выручить за Ундера 21 млн фунтов. Среди претендентов на 22-летнего вингера называют Эвертон и Тоттенхэм, а также Милан. Ранее интерес к нему проявляла Аталанта. Бергамаски якобы предлагали Роме 15 млн евро и игрока на выбор.

В нынешнем сезоне Дженгиз Ундер провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Башакшехира и Алтынорду.

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