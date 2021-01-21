Менеджмент "волков" рассматривает трех претендентов на место португальца, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Все три кандидата – ныне безработные. Топ-претендент на должность – бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри. Правда, соблазнить его предложением из столицы будет крайне сложно. Рома в ближайшей перспективе будет работать в условиях ограниченного бюджета. В частности, в летнее трансферное окно римляне будут усиливаться молодежью и свободными агентами. Улучшить ситуацию может только попадание в Лигу чемпионов.

Кроме того, возобновить карьеру на Стадио Олимпико может Маурицио Сарри. Однако, для воплощения игровой философии опытного алленаторе в Роме нужна длительная подготовка. Это делает его главным претендентом на назначение летом. Альтернативный вариант – экс-наставник "волков" Лучано Спаллетти.

Напомним, что Рома нарвалась на техническое поражение в уже проигранном поединке Кубка Италии против Специи, а в Серии А занимает 4-е место.

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