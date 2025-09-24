Довбик проиграл все единоборства в первом тайме защитникам Ниццы. У него не было моментов, но в этом не было вины украинца – Рома играла в лучшем случае в среднем темпе и редко обостряла ситуацию в финальной трети поля. Тем не менее, в конце первого тайма Артем получил шанс забить с нескольких метров после прострела Джанлуки Манчини с правого полуфланга – украинец попытался откликнуться на эту передачу, но не дотянулся до мяча.

Более 100 фанатов Ромы арестовали в Ницце – на матче команды Довбика в ЛЕ будет около 400 полицейских

Во второй фазе этой атаки Манчини забил, замкнув навес головой, но это взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В целом в начале сезона заметно, что римлянам не хватает креативных игроков в атаке, которые "насыщали" бы центрфорварда передачами. Фергюсон в римском дерби столкнулся именно с этой же проблемой. Стефан Эль-Шаарави старается, но не может дать команде необходимый уровень, если мы говорим о топ-4 в Серии А и последних стадиях Лиги Европы. То же касается Матиаса Суле и Томмазо Бальданци, которому Гасперини на удивление доверяет, регулярно выпуская его на замены. Возможно, с возвращением Дибалы и Бэйли это изменится.

С выходом Пеллегрини на замену вместо "фараона" сразу после перерыва стало веселее. Именно Лоренцо оформил первый ассист в игре – с углового; эту подачу головой замкнул Н'Дика. Второй гол римлян был забит с игры: Цимикас оформил свой первый голевой пас, а Манчини все же забил свой гол. Он подключился к быстрой атаке и с позиции Довбика в касание замкнул передачу с левого фланга. Так Рома впервые в этом сезоне забила больше одного мяча за игру.

Сам Артем был заменен на Фергюсона на 69-й минуте. Он так ничем интересным в этой встрече и не запомнился.

Позже Николо Пизилли на ровном месте "привез" пенальти (он сфолил против Менди, несмотря на то, что мяч уже почти вышел за пределы лицевой линии), который реализовал Моффи. Тем не менее на камбэк Ницца не наиграла.

