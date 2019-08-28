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Рома возобновила попытки подписать Ловрен

20:19 4 Читати українською
Рома возобновила попытки подписать Ловрен
Деян Ловрен / Фото ФК Ливерпуль - Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1134817/lovren-deyan-liverpul

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен еще имеет шанс оказаться в Серии А в ближайшее время.

Представители Ромы снова пытаются договориться с Ливерпулем о переходе Деяна Ловрена, сообщает Corriere dello Sport.

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На такой шаг руководство "волков" подтолкнул отказ Ювентуса отпускать Даниэле Ругани в римский клуб. По информации СМИ, столичный клуб уже пытался подписать 30-летнего хорвата, однако предложение не устроило мерсисайдцев.

Приоритеним вариантом для Ромы является аренда Ловрена за 3 млн евро с правом последующего выкупа за 12 млн.

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