Рома вернулась к варианту с подписанием Яремчука, сообщает Il Messaggero. Кроме Романа, "волки" рассматривают возможность подписать Сердара Азмуна из Зенита.

Бенфика нашла "пенсионерскую" альтернативу Яремчуку

Переходу Яремчука в Рому может помочь то, что переговоры с Бенфикой пока не продвигаются. Португальцы смогут оформить трансфер форварда только в том случае, если продадут Хариса Сеферовича, а также добудут путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

К слову, в прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча в составе Гента, записав в свой актив 23 гола и 8 ассистов.

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