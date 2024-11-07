Артем Довбик, чья команда собрала урожай из всех результатов в первых трех раундах, традиционно для гостевых еврокубковых поединков этого сезона начал на скамейке запасных. Матч, как и онлайн-трансляция Унион Сент-Жилуаз – Рома на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Заместитель украинца Шомуродов уже на 4 минуте показал всю свою заряженность, грубо пойдя против соперника. Справедливая желтая, чтобы охладить узбека. Пока римляне просыпались, бельгийцы нанесли 4 удара за первые 18 минут. Особенно остро пробивал Сайкс на стандарте – совсем рядом со стойкой.

Довбик сорвался на партнера и был вплотную к скандалу – украинцу не хватает лишь одного, чтобы забивать на уровне Холанда

А вот первое попадание в створ ворот произошло на 33-й. Пеллегрини после рикошета пытался с лету прошить голкипера – слабенький удар получился. Завершался первый тайм неплохим моментом Ромы. Коне продрался с мячом в штрафную, а вот у Эль-Шаарави совсем не склеился удар, на который его вывели Шомуродов и Бальданци. К слову, последние двое организовали опасную атаку и раньше, но судьи отменили выстрел итальянца из-за довольно сомнительного офсайда узбека. В целом стабильная половина команды Юрича. Как можно строже сзади, крохи впереди. Вот только соперник совсем плохой – середняк чемпионата Бельгии, 31 команда ЛЕ.

#USGRoma 0-0 1t



Tiri (nello specchio) 6-4 (1-2)

xG (in porta) 0.23-0.17 (0.03-0.10)

Possesso 42%-58%

Precisione 74%-80%

Grandi Occasioni 0-0 pic.twitter.com/TIt7f2SQwO — AS Roma Data (@ASRomaData) November 7, 2024

Взрывное начало второй половины. Коне снова в индивидуальном проходе накручивает пачками, против него фолят, но снаряд подхватил партнер. Бальданци обошел еще троих и бахнул в левую стойку. Это был окончательный знак – пора выпускать Довбыка. Двойная замена уже на 55 минуте. Артем вместо Шомуродова, Пизилли поменял Ле Фе. Коне спиной замечает забегание украинского джокера, но его удар блокируют. Зато на 62 минуте Рома открывает счет. Пеллегрини закрутил с левого фланга, Манчини, который остался в штрафной, жестко выбивает мяч из-под носа капитана. Антони Морис пытался апеллировать, мол, атака на него, но вратарь просто не успел зафиксировать мяч в воздухе.

Активность активностью активностью, а очередную нелепую ошибку Ромы никто не отменял. Свилар споткнулся на подаче углового через ногу Коне, поэтому Кевин Маккалистер, полный тезка самого дома ребятишки, направил снаряд в пустые ворота. В конце матча Унион был значительно ближе к победе: после того, как счет стал равным, 5 ударов бельгийцев, постоянный пожар в штрафной итальянцев против единственной жалкой попытки Пеллегрини издали. У Довбыка за 35+3 минут на поле лишь 1 удар на 0,02 ожидаемого шанса забить, одна удачная попытка дриблинга и 4 потери. Также плохо отработал в борьбе – выиграл дуэль из 4. А еще по одному фолу, офсайда, удачному дальнему пасу и успешному дриблингу.

Унион поднимается на 30 строчку с двумя очками, заработанными в родных стенах. Рома набирает лишь 1 балл за 2 выездных матча, но располагается на 16 месте (5 пунктов).