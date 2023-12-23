Центральный матч 17-го тура прошел на Стадио Олимпико, где встречались соседи в турнирной таблице. В контексте борьбы за место в Лиге чемпионов ничья была бы плохим результатом для обоих. Больше победа требовалась Роми, ведь она отставала от Наполи на два очка.

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Это было заметно. Подопечные Жозе Моуринью доминировали, не меньше. У гостей долгое время не получалось вообще ничего, кроме обороны. Лучшие моменты на старте встречи были у Бове. Сначала для него придержал мяч Лукаку, но Эдоардо попал в перекладину. Сразу хавбек получил еще лучший шанс. Белотти вывел его на удар в пределах вратарской. Каким-то чудом Мерет своим телом сумел перекрыть траекторию мяча. Это должен быть гол.

Самый резонансный эпизод случился на 35-й минуте. Осимхен, отыскивая позицию для удара, получил в лицо от Паредеса. Все происходило в штрафной Ромы. VAR взял паузу на размышления, но не позвал главного рефери к монитору. Нигериец не расстроился, а создал еще один момент. Для Замбо-Ангисса. Тот был почти на линии ворот, но спиной к ним. Так что мяч так и не оказался в сетке.

На второй тайм интенсивности не хватило. Значительно спокойнее стали играть команды. Так продолжалось до 66 минут. Залевски успешно спровоцировал Политано, получив от него копняка. В итоге, для защитника Ромы желтая, а вингера Наполи изъяли. Жозе Моуринью на опыте провел четыре замены. Снял своих игроков с предупреждениями и максимально насытил атаку. И сработало же. Азмун зацепился за мяч, Эль Шаарави не смог нанести акцентированный удар, зале Пеллегрини разобрался классно. Лоренцо, хоть и находился в неловкой позиции, сумел открыть счет. Все эти три игрока, организовавшие голевую атаку, вышли на замену.

У гостей не осталось выбора, пришлось раскрываться. Рома получила простор для контратак. Одну из них разогнал Лукаку, но сразу три его одноклубника все испортили еще на подступах к штрафной. Неудивительно, что в следующей атаке бельгиец взял инициативу на себя – Мерет прочитал эпизод и не дал себя опрокинуть.

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Все надежды на камбэк для Наполи прибил Осимхен. Настоящее основание от главной звезды. Уже имея желтую, Виктор решил срывать атаку Ромы. Конечно, арбитр выдал второе предупреждение. Гостям пришлось доигрывать в девяти. При таких условиях об атаках можно только мечтать. В компенсированное время партенопейцев осталось восемь. Натан получил травму, а замен больше не было. Гости все равно пытались атаковать, максимально обнажив тылы. На последней минуте Рома выбежала в контру четыре против друга. Лукаку поставил масную точку – 2:0. "Джалорроси" поднялись на шестое место, опередив именно Наполи.