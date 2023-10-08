Летом римляне провели мощную трансферную кампанию, но команда Жозе Моуринью проваливает начало сезона. После семи сыгранных матчей Рома расположилась на тринадцатом месте турнирной таблице Серии А.

Моуринью публично заявил о намерении работать в Саудовской Аравии: "Это эффект Роналду"

Если верить итальянской прессе, то португалец оказался под угрозой увольнения. Сегодняшний матч против Кальяри может стать ключевым. Более того, руководство уже даже нашло замену для Моуринью. В случае отставки португальца Рома готова сделать ставку на Ханси Флика, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, карьера немецкого специалиста пошла вверх после назначения в Баварию, с которой он выиграл все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов. После этого Флик попробовал свои силы в международном футболе, но во главе сборной Германии не вышел в плей-офф ЧМ-2022 и провалил подготовку к домашнему Евро-2024.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера.