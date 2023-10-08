Рома уже нашла тренера, чтобы заменить Моуринью – победитель Лиги чемпионов, который провалился в международном футболе
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью оказался в очень сложной ситуации.
Летом римляне провели мощную трансферную кампанию, но команда Жозе Моуринью проваливает начало сезона. После семи сыгранных матчей Рома расположилась на тринадцатом месте турнирной таблице Серии А.
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Если верить итальянской прессе, то португалец оказался под угрозой увольнения. Сегодняшний матч против Кальяри может стать ключевым. Более того, руководство уже даже нашло замену для Моуринью. В случае отставки португальца Рома готова сделать ставку на Ханси Флика, сообщает Corriere dello Sport.
Напомним, карьера немецкого специалиста пошла вверх после назначения в Баварию, с которой он выиграл все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов. После этого Флик попробовал свои силы в международном футболе, но во главе сборной Германии не вышел в плей-офф ЧМ-2022 и провалил подготовку к домашнему Евро-2024.
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