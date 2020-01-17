Рома уверенно обыграла Парму и стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Рома на выезде одолела Парму. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Парма – Рома – 0:2

Голы: Лоренцо Пеллегрини, 49, 76 (пенальти)

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На правах фаворита римляне взяли игру под свой контроль с первого тайма. Правда, особой остроты у ворот пармезанцев подопечным Паулу Фонсеки создали не удалось. Беззубо в атаке выглядели и хозяева. Как следствие, в первые 45 минут команды нанесли на двоих "аж" 1 удар в створ ворот.

Однако, старт второй половины игры все изменил. "Волки", получив указания тренерского штаба в раздевалке, побежали вперед и сумели быстро забить. Это Лоренцо Пеллегрини на углу штрафной сыграл в стенку с Калиничем, а затем классным обводящим ударом с лета положил мяч в дальний угол.

Парма попыталась ответить, но Рома усилила натиск. Казалось, что пармазенцам не избежать разгрома. Однако, гости из столицы ограничились еще одним голом. На 76-й минуте Барилла сыграл рукой в ​​своей штрафной, а тот же Пеллегрини уверенно реализовал пенальти.

Второй гол Ромы превратил последние 15 минут матча в формальность. Команды откровенно бросили играть и в спокойном темпе ждали свисток арбитра. Итак, Рома вышла в 1/4 финала, где встретится с Ювентусом.

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