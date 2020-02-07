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Рома уступила Болонье – экс-одноклубник Малиновского подтвердил кризис команды Фонсеки

7 февраля 23:41 35 Читати українською
Рома уступила Болонье – экс-одноклубник Малиновского подтвердил кризис команды Фонсеки
Болонья обыграла Рому / ФК Рома

Рома на Стадио Олимпико проиграла Болонье (2:3) в стартовом поединке 23-го тура чемпионата Италии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

22’ Стефано Денсвил
72’ Генрих Мхитарян
 
Рикардо Орсолини 16’
Муса Барроу 26’
Муса Барроу 51’
16’ Рикардо Орсолини
22’ Стефано Денсвил
26’ Муса Барроу
51’ Муса Барроу
72’ Генрих Мхитарян

Стартовый поединок 23-го тура Серии А принес несколько неожиданный результат. Болонья в гостях нанесла Роме второе подряд поражение в чемпионате. Команда Фонсеки проиграла уже 4 из последних 6-ти поединков Серии А, усложнив свои шансы в борьбе за Лигу чемпионов.

Уже на 16-й минуте гости вышли вперед. После передачи Барроу и ужасной игры Смоллинга Орсолини без проблем переиграл Пау Лопеса. Рома тут же отыгралась – Денсвил неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, едва ли не в следующей атаке подопечные Синиши Михайловича снова забили. Муса Барроу не без помощи небольшого рикошета отправил мяч в дальнюю девятку.

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В дебюте второго тайма Барроу оформил дубль. Гамбиец прошел полполя, сделал посмешище из Манчини и технично поразил дальний угол. К слову, это был 4-й матч 21-летнего форварда за Болонью после перехода из Аталанты и 3-й забитый гол. Подопечные Фонсеки не стушевались и отыграли один мяч благодаря точному удару Мхитаряна, но на большее Рому не хватило. "Джалоросси" еще и завершали игру в меньшинстве после удаления Кристанте за грубую игру в центре поля.

Болонья впервые с 2012 года обыграла Рому в гостях. Интересно, что тогда был зафиксирован аналогичный счет – 2:3. Рома осталась на 5-й позиции – 39 очков. Столько же у Аталанты, но уже завтра команда Руслана Малиновского может уйти в отрыв. Болонья набрала 33 балла – это 6-ти позиция.

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Рома Рома Италия Муса Барроу Муса Барроу Рома - Болонья Болонья Болонья
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