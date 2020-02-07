Рома уступила Болонье – экс-одноклубник Малиновского подтвердил кризис команды Фонсеки

Рома на Стадио Олимпико проиграла Болонье (2:3) в стартовом поединке 23-го тура чемпионата Италии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Стартовый поединок 23-го тура Серии А принес несколько неожиданный результат. Болонья в гостях нанесла Роме второе подряд поражение в чемпионате. Команда Фонсеки проиграла уже 4 из последних 6-ти поединков Серии А, усложнив свои шансы в борьбе за Лигу чемпионов.

Уже на 16-й минуте гости вышли вперед. После передачи Барроу и ужасной игры Смоллинга Орсолини без проблем переиграл Пау Лопеса. Рома тут же отыгралась – Денсвил неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, едва ли не в следующей атаке подопечные Синиши Михайловича снова забили. Муса Барроу не без помощи небольшого рикошета отправил мяч в дальнюю девятку.

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В дебюте второго тайма Барроу оформил дубль. Гамбиец прошел полполя, сделал посмешище из Манчини и технично поразил дальний угол. К слову, это был 4-й матч 21-летнего форварда за Болонью после перехода из Аталанты и 3-й забитый гол. Подопечные Фонсеки не стушевались и отыграли один мяч благодаря точному удару Мхитаряна, но на большее Рому не хватило. "Джалоросси" еще и завершали игру в меньшинстве после удаления Кристанте за грубую игру в центре поля.

Болонья впервые с 2012 года обыграла Рому в гостях. Интересно, что тогда был зафиксирован аналогичный счет – 2:3. Рома осталась на 5-й позиции – 39 очков. Столько же у Аталанты, но уже завтра команда Руслана Малиновского может уйти в отрыв. Болонья набрала 33 балла – это 6-ти позиция.

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