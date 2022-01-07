Рома усилилась хавбеком Арсенала
Хавбек "канониров" Эйнсли Мейтленд-Найлс впервые попробует свои силы за пределами Англии.
Рома усилилась первым новичком в зимнее трансферное окно. Им стал Эйнсли Мэйтленд-Найлс, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Контракт 24-летнего хавбека Арсенала уже зарегистрировали в Серии А, он успешно прошел медосмотр. Эйнсли будет выступать за команду Жозе Моуринью до конца сезона на правах аренды, но соглашение не включает опцию выкупа.
Мейтленд-Найлс является воспитанником "канониров", успел поиграть в арендах за Ипсвич и Вест Бромвич. В этом сезоне Микель Артета предоставлял Мейтленду-Найлсу игровую практику в первой команде: 11 матчей и 1 ассист.
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