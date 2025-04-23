Во время матча Рома – Верона болельщики римлян растянули на трибуне баннер с призывом к руководству клуба немедленно продлить контракт со Свиларом. "Талант, приверженность к эмблеме и желание сражаться. Немедленно продлите Миле Свилара", – гласил призыв Curva Sud.

Болельщики Ромы шокированы политикой клуба – он унизил лучшего игрока сезона, за которым охотится Бавария

Как информирует Corriere dello Sport, это сработало. Спортивный директор клуба Флоран Гизольфи представил агенту Свилара новое предложение, повысив фиксированную зарплату до 3 млн евро в год и потенциальные бонусы до 1 млн евро. Ожидается, что Миле подпишет новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2030 года.

Сейчас зарплата Свилара в Роме составляет 800 тысяч евро в год. Его соглашение действительно до лета 2027 года.

Конкурент Довбика приносит Роме победу, украинцу достаются крохи и странная критика Раньери