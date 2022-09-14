Еще в мае Рома обнародовала инициативу, направленную на то, чтобы передать президенту Дэну Фридкину оставшиеся 13% акций клуба и позволить клубу исключить себя с фондовой биржи. Об этом информирует Il Messaggero.

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Чтобы убедить акционеров и ускорить процесс, Рома предложила миноритарным акционерам ряд льгот, в том числе возможность продать свою долю "по лучшей цене с премией на все проданные акции".

Уход с фондовой биржи был одним из приоритетов президента клуба Дэна Фридкина с тех пор, как он возглавил Рому в 2020 году. По данным итальянской газеты, этот процесс обошелся Роме в 38 миллионов евро, при этом за последние два года в клуб было инвестировано 650 миллионов евро.

Рома вышла на биржу 23 мая 2000 года под руководством президента Франко Сенси, который решил повторить успешный путь Лацио.

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