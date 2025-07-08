Вратарь Миле Свилар продлит контракт с Ромой на этой неделе.

Рома договорилась со Свиларом о продлении контракта до лета 2030 года, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Устное соглашение достигнуто, контракт будет подписан на этой неделе. Ранее в услугах голкипера были заинтересованы гранды Серии А, АПЛ и Бундеслиги.

Рома улучшила предложение лучшему игроку сезона – Призыв фанатов сработал

Сообщается, что Миле рад остаться в Риме, несмотря на интерес со стороны других клубов. Годовой оклад Свилара составлял 800 тысяч евро. Ранее сообщалось, что "джаллоросси" согласились увеличить сербу зарплату до 3 млн евро в год.

Ранее тифози Ромы неоднократно призывали руководство продлить соглашение с одним из лучших вратарей в истории клуба.

Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибили финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя