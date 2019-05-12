Рома в родных стенах победила Ювентус, закрутив интригу в борьбе за Лигу чемпионов

В рамках 36-го тура итальянского чемпионата Рома благодаря голам Алессандро Флоренци и Эдина Джеко переиграла Ювентус.

Рома ещё имеет шансы прорваться в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно было как минимум не проиграть Ювентусу – а лучше вообще выиграть. Тем не менее, первые моменты на 7-й и 17-й минутах создали именно туринцы – это Куадрадо и Дмбала стреляли из пределов штрафной по углам, но Миранте парировал. "Волки" ответили на 19-й усилиями Пеллагрини, который с угла штрафной попал в перекладину. Впрочем, инициатива осталась за "бьянконери": удар Дибалы после скидки Роналду Миранте перевел в штангу; на 38-й же мимо с дистанции пробил Роналду.

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До перерыва счёт не изменился, а после него моментов поменьшало. У Ромы до последней четверти второго тайма можно вспомнить разве что два удара Эль-Шаарави на 54-й минуте, когда первый заблокировали, а второй пролетел нед каркасом ворот. Ювентус ответил голом на 64-й минуте: Роналду получил разрезную передачу, вывалился один на один с Миранте и пробил его, однако арбитр отменил туринский праздник из-за офсайда. Это несколько разладило игру гостей, которые едва на пропустили на 68-й после классного выстрела Эль-Шаарави с линии штрафной – Щенсны спас.

Впрочем, на 79-й Рома добилась своего: Эдин Джеко аккуратным пасом вывел Флоренци на свидание с Войцехом, которого капитан хозяев эффектно перебросил – 1:0. Подопечные Аллегри пытались отыграться, но римляне уверенно отбивались. В компенсированное же время они ещё и провели контратаку, которую точным ударом с передаче Ундера завершил Джеко – 2:0. Ювентус капитулировал.

Рома набрала 62 зачётных балла и поднялись на шестую позицию, но до четвёртой остается всего одно очко. Ювентус же в статусе чемпиона остался на первом месте с 89 пунктами.

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