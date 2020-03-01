toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Рома в результативном матче переиграла Кальяри, экс-звезда Днепра стал героем встречи

21:22 113 Читати українською
Рома в результативном матче переиграла Кальяри, экс-звезда Днепра стал героем встречи
Кальяри – Рома –3:4 / Фото из открытого источника

Рома на выезде перестреляла Кальяри. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

28’ Жоао Педро
76’ Гастон Перейро
89’ Жоао Педро
 
Никола Калинич 29’
Никола Калинич 41’
Джастин Клюйверт 64’
Александар Коларов 81’
28’ Жоао Педро
29’ Никола Калинич
41’ Никола Калинич
64’ Джастин Клюйверт
76’ Гастон Перейро
81’ Александар Коларов
89’ Жоао Педро

Кальяри в домашнем матче встречался с Ромой. Гости начали матч активно прессингуя соперника. На 28-й минуте Педро удивил зрителей эффектным голом с линии штрафной площадки. Это разозлило римлян и сразу на 29-й после ошибки защитника Калинич головой направил мяч в сетку. Это придало сил "волкам". Под занавес первой половины встречи тот же Калинич в пределах штрафной замкнул передачу Мхитаряна – 1:2.

Лацио одолел Болонью и стал лидером чемпионата Италии, Наполи дома переиграл Торино: 26-й тур Серии А, суббота

После перерыва снова отличился Калинич. Он выполнил божественную скидку на Клюйверта, который вышел один на один с вратарем и хладнокровно пробил, увеличив преимущество римлян. Островитяне стремились отыграться. На 76-й Перейро исполнил великолепный индивидуальный проход и мощно выстрелил в дальний угол – 2:3. Чуть позже игроки Ромы заработали штрафной удар, который реализовал Коларов. На 89-й арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Его не сумел реализовать Жоау Педро, однако он справился на добивании. Героем матча однозначно можно считать Николу Калинича, который отметился ассистом и дублем в ворота соперника.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца
18:07
1106
Теги
Кальяри - Рома Кальяри Кальяри Рома Рома Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук