Рома в результативном матче переиграла Кальяри, экс-звезда Днепра стал героем встречи

Рома на выезде перестреляла Кальяри. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кальяри в домашнем матче встречался с Ромой. Гости начали матч активно прессингуя соперника. На 28-й минуте Педро удивил зрителей эффектным голом с линии штрафной площадки. Это разозлило римлян и сразу на 29-й после ошибки защитника Калинич головой направил мяч в сетку. Это придало сил "волкам". Под занавес первой половины встречи тот же Калинич в пределах штрафной замкнул передачу Мхитаряна – 1:2.

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После перерыва снова отличился Калинич. Он выполнил божественную скидку на Клюйверта, который вышел один на один с вратарем и хладнокровно пробил, увеличив преимущество римлян. Островитяне стремились отыграться. На 76-й Перейро исполнил великолепный индивидуальный проход и мощно выстрелил в дальний угол – 2:3. Чуть позже игроки Ромы заработали штрафной удар, который реализовал Коларов. На 89-й арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Его не сумел реализовать Жоау Педро, однако он справился на добивании. Героем матча однозначно можно считать Николу Калинича, который отметился ассистом и дублем в ворота соперника.

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