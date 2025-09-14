Рома будет принимать Торино в третьем туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Торино состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на стадионе Олимпико прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрам забили друг другу, турки устроили феерию

Где смотреть Рома – Торино? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия подписки. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Артем Довбик в третьем туре подряд остается на скамейке запасных Ромы. Главный тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини удивил, выбрав состав вообще без чистого центрфорварда.

Стартовый состав Ромы: Свилар – Эрмосо, Манчини, Н'Дика – Уэсли, Кристанте (к), Коне, Эль-Айнауи, Анхелиньо – Суле, Дибала.

Стартовый состав Торино: Исраель – Исмайли, Марипан, Коко, – Лазаро, Асллани, Казадеи, Бираги – Нгонге, Влашич (к) – Симеоне.