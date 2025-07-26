В субботу, 26 июля, Рома сыграла контрольный матч с Кайзерслаутерном (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Контрольный матч

Рома – Кайзерслаутерн – 1:0

Гол: Фергюсон, 16

Джан Пьеро Гасперини потихоньку приучает свою новую команду к плотному графику. После товарищеского матча с УниПомецией (9:0) Рома сыграла через два дня на третий с немецким Кайзерслаутерном.

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Как и в предыдущей встрече, победу "джаллоросси" принес новичок Эван Фергюсон, который будет конкурировать в новом сезоне с Артемом Довбиком за место в стартовом составе. На 16-й минуте ирландец забил в пустые ворота после того, как вратарь соперника Крал потерял мяч под его прессингом.

Напомним, что Кайзерслаутерн является четырехкратным чемпионом Германии. Последнее чемпионство 1998 года под руководством Отто Рехагеля команда добыла при уникальных обстоятельствах – сразу после повышения в классе. Этот случай первый и на данный момент единственный в истории немецкого футбола.

В прошлом сезоне Кайзерслаутерн занял седьмое место во второй Бундеслиге.