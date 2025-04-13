Миле Свилар – с отрывом лучший игрок Ромы в этом сезоне. В пользу вратаря говорят не только 12 “сухих” матчей в Серии А, но и бесчисленное количество сейвов. Если бы не он, Рома не вернулась бы сейчас в битву за место в Лиге чемпионов. Тем не менее в дерби с Лацио сербский бельгиец превзошел самого себя. Его сейвы после ударов Романьоли и Исаксена стоят всех сейвов сезона и повышают стоимость вратаря на 5-6 миллионов евро.

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Лацио доминировал в первом тайме, у Ромы же абсолютно ничего не клеилось в атаке. У Клаудио Раньери была опция перед игрой: Суле или Шомуродов – и тренер выбрал вариант с аргентинцем. Это означало, что основное внимание защиты "орлов" снова будет направлено на украинца. Так все и получилось: центрфорвард сборной Украины оставался на голодном пайке.

До перерыва "джаллоросси" еще как-то дотерпели, но в самом начале второго тайма пропустили со стандарта. Экс-защитник Ромы Лука Пеллегрини навесил, а другой экс-защитник Ромы Алессио Романьоли выиграл верховую дуэль у Манчини – и пробил головой так, что Свилар не справился. Тот самый момент Романьоли в первом тайме тоже пришел после розыгрыша штрафного. Команда Раньери так и не сделала никаких выводов...

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Шомуродов вышел на замену сразу после того, как Рома создала свой первый голевой момент в дерби – Мандас перевел мяч в штангу после удара Манчини при навесе с углового. Причем Элдор заменил не Суле, а капитана Лоренцо Пеллегрини. Седьмой номер продолжает демонстрировать потрясающую нестабильность. После того, как он забил в ворота Лацио в матче первого круга, слухи о его летнем уходе из Ромы, похоже, сильно его подкашивают...

Как же сильно Раньери был прав, когда оставил Суле на поле! Именно Матиас бешеным ударом в касание из-за пределов штрафной отправил мяч точно под перекладину. Зимой ходило много слухов о том, что парень не оправдал свое приобретение и может покинуть команду, но во втором круге чемпионата Суле просто расцвел. Но без доли везения в этом эпизоде не обошлось.

Довбик покинул поле на 85-й минуте, уступив поле Бальданци. Возможно, интуиция вновь что-то подсказывала Раньери в его последнем римском дерби в тренерской карьере, но у Томмазо оставалось слишком мало времени.

Эта ничья не позволила Роме догнать Лацио в турнирной таблице, но зато "джаллоросси" выиграли у "орлов" в этом сезоне по личным встречам.

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