Чемпионат Италии 20202/21, 19-й тур

Рома – Специя – 4:3

Голы: Майораль, 17, 52, Карсдорп, 55, Пеллегрини, 90+2 – Пикколи, 24 Фариас, 59, Верде, 90

Удинезе – Интер – начало в 19:00

Фиорентина – Кротоне – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал поединок в Риме между Ромой и Специей. Corriere dello Sport сообщало, что матч имеет решающий характер для Паулу Фонсеки – в случае отсутствия победы владелец "волков" Дэн Фридкин может принять решение об увольнении португальца. Его подопечным победа была нужна не меньше, ведь они пготерпели разгром в римском дерби и позорно вылетели от Специи из Кубка.

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Мотивированная Рома открыла счёт на 17-й минуте, когда Пеллегрини и Майораль вдвоём вырвались на свидание с голкипером – Лоренцо покатил на Борху, а тот расстрелял ворота. Специя, однако, отыгралась уже через семь минут в результате ошибки защитников и голкипера – первые позволили Фариасу зацепиться за отскок в штрафной и легонько покатить вдоль ворот, а второй не смог нормально выбить мяч. Пикколи за это наказал – 1:1.

На старте второго тайма Рома ошеломила Специю сразу двумя голами: на 52-й минуте Майораль завершил быструю атаку хозяев ударом с линии штрафной в левый угол, а на 55-й Спинаццола прорвался по флангу на край штрафной и прострелил под замыкание Карсдорпу – 3:1! Впрочем, уже на 59-й Специя сократила отставание в контратаке с выстрелом Фариаса метров с 18-ти, а на 90-й Верди сравнял счёт вследствие выхода один на один. Казалось, что это конец Фонсеки, но на 90+2-й Бруну Перес принял навес на правом краю штрафной и сбросил мяч под удар Пеллегрини – 4:3! Это была победа.

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