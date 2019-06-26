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Рома согласилась продать Джеко в Интер

09:28 22 Читати українською
Рома согласилась продать Джеко в Интер
Эдин Джеко / Reuters

Нападающий Ромы Эдин Джеко, скорее всего, начнет сезон 2019/20 в новом клубе.

Рома дала согласие на переход боснийского нападающего Эдина Джеко в Интер. За него римляне получат 10 млн евро и молодого нападающего миланского клуба Эдуардо Вергани, сообщает Sky Sport Italia. Отмечается, что в этом трансфере заинтересован лично Антонио Конте.

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Рома уже начала поиски потенциальной замены Джеко. Кандидатами на переход в римский клуб считаются форвард Ювентуса Гонсало Игуаин и нападающий Зенита Себастьян Дриусси.

В сезоне-2018/19 Джеко провел за Рому 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "волками" истекает следующим летом.

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